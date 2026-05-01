Quattro imbarcazioni sono state completamente distrutte da un incendio scoppiato questa mattina nella darsena del porto di Cervia. Durante l’incendio, una donna è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori di Ravenna per verificare eventuali perdite di carburante e risalire alle cause del rogo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

? Cosa sapere Incendio a Cervia distrugge quattro barche nella darsena del porto questa mattina.. Una donna ferita e i sommozzatori di Ravenna per possibili perdite di carburante.. Quattro imbarcazioni sono andate distrutte nella darsena del porto di Cervia dopo che un violento incendio, divampato poco prima delle 7 di questa mattina, ha travolto il molo di levante e minacciato altri scafi ormeggiati nelle vicinanze. Il bilancio della tragedia che ha colpito il borgo marittimo è doloroso: un cane a bordo di una delle barche coinvolte ha perso la vita tra le fiamme, mentre una donna, anch’essa presente sull’imbarcazione colpita dal rogo, è stata ferita e soccorsa dal personale del 118.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervia, incendio in porto: quattro barche bruciate e una ferita

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