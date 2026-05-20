Difesa NATO | il Pentagono taglia le brigate in Europa

Il Pentagono ha annunciato la riduzione delle brigate militari statunitensi in Europa, con alcune unità che saranno smobilitate o spostate altrove. Questa decisione solleva domande sulla capacità di risposta alle eventuali crisi lungo i confini orientali del continente. Le nazioni europee interessate dovranno probabilmente assumersi maggiori responsabilità per colmare il vuoto lasciato da queste forze. La questione si concentra sui possibili effetti di questa modifica sulla sicurezza regionale e sulla logistica delle forze militari in Europa.

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