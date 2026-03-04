Iran nave da guerra di Teheran colpita da un sottomarino Usa | le immagini del Pentagono
Il Pentagono ha diffuso immagini che mostrano un sottomarino statunitense che ha colpito con siluri una nave da guerra iraniana nell’Oceano Indiano, al largo dello Sri Lanka. L’attacco è avvenuto recentemente e le immagini sono state pubblicate sui canali ufficiali del Pentagono. La nave coinvolta è identificata come IRIS Dena.
L’esercito americano ha pubblicato su X, sull’account del Pentagono, le immagini dell’attacco sottomarino con i siluri sulla nave da guerra iraniana IRIS Dena nell’Oceano Indiano al largo dello Sri Lanka. Secondo il viceministro degli Esteri dello Sri Lanka Arun Hemachandra, almeno 80 persone a bordo della fregata sono morte in quello che viene descritto come l’attacco più mortale contro una nave da guerra da parte di un sottomarino americano dalla Seconda Guerra Mondiale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sottomarino Usa affonda nave da guerra iraniana: le immagini diffuse dal dipartimento della guerra americanoIl dipartimento della Guerra (ex dipartimento della Difesa) degli Stati Uniti ha diffuso il video dell’attacco contro una nave da guerra iraniana...
Nave militare iraniana affondata al largo dello Sri Lanka. Gli Usa: «L'abbiamo colpita con un sottomarino»
