Iran nave da guerra di Teheran colpita da un sottomarino Usa | le immagini del Pentagono

Il Pentagono ha diffuso immagini che mostrano un sottomarino statunitense che ha colpito con siluri una nave da guerra iraniana nell’Oceano Indiano, al largo dello Sri Lanka. L’attacco è avvenuto recentemente e le immagini sono state pubblicate sui canali ufficiali del Pentagono. La nave coinvolta è identificata come IRIS Dena.