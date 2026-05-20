USA contro Raúl Castro | incriminazione e piano da 100 milioni

Le autorità statunitensi hanno annunciato un'incriminazione nei confronti di Raúl Castro, coinvolto in un'indagine che riguarda un piano da 100 milioni di dollari. Le accuse sono state formulate dopo un'accurata attività di indagine, senza specificare i dettagli delle prove raccolte. La somma di denaro promessa sarà soggetta a procedure di gestione e distribuzione, anche se non sono stati forniti ulteriori chiarimenti sui meccanismi di controllo. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti coinvolte.

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