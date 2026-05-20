Le autorità statunitensi hanno presentato un atto d’accusa contro Raúl Castro, ex dirigente cubano, riguardo ai quattro omicidi avvenuti nel 1996. Le accuse si concentrano sul presunto coinvolgimento nell’ordine di abbattere dei velivoli, mentre si indaga anche sul ruolo dei piloti cubani impegnati in quella missione umanitaria. Restano ancora da chiarire le responsabilità e le decisioni prese in quell’episodio, che ha suscitato attenzione internazionale.

? Domande chiave Chi ha dato l'ordine di abbattere i velivoli nel 1996?. Come sono stati coinvolti i piloti cubani in quella missione umanitaria?. Perché Washington ha scelto proprio Miami per questo processo storico?. Come potrà Raúl Castro rispondere delle accuse davanti ai tribunali americani?.? In Breve Vittime del 1996: Armando Alejandre Jr, Carlos Costa, Mario de la Peña e Pablo Morales.. Missione umanitaria del 24 febbraio 1996 con due velivoli Cessna abbattuti da jet MiG.. José Basulto sopravvive all'attacco militare in acque internazionali vicino allo stretto della Florida.. Procuratore Todd Blanche cita il precedente dell'estradizione di Nicolás Maduro avvenuta a gennaio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: atto d’accusa contro Raúl Castro per i quattro omicidi del 1996

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Trump: No escalation in Cuba after Raúl Castro indictment

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