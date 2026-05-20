Raúl Castro incriminato negli Usa | riaperto il caso dei due aerei abbattuti nel 1996

Da ilgiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Stati Uniti è stata incriminata l’ex presidente cubano, Raúl Castro, di 94 anni, in relazione all’abbattimento di due aerei civili avvenuto nel 1996. La decisione riapre il caso riguardante quei episodi, che aveva già avuto attenzione in passato. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra Washington e L’Avana, con l’inasprimento dei rapporti diplomatici tra le due nazioni. Finora, Castro non ha commentato ufficialmente la situazione.

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L’inasprimento dei rapporti tra Washington e L’Avana compie un nuovo salto di qualità con l’incriminazione negli Stati Uniti dell’ex presidente cubano Raúl Castro, 94 anni, per il suo presunto ruolo nell’ abbattimento di due aerei civili avvenuto nel 1996. L’azione giudiziaria, promossa nell’ambito di una strategia più ampia dell’amministrazione Trump verso Cuba, riapre una delle vicende più controverse della storia recente dei rapporti tra i due Paesi e riporta al centro dell’attenzione internazionale l’episodio del gruppo di esuli “ Brothers to the Rescue ”. Secondo le accuse riportate dalle autorità federali statunitensi, Castro — allora... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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RAUL CASTRO MAY FINALLY FACE AMERICAN JUSTICE

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