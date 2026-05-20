Raúl Castro incriminato negli Usa | riaperto il caso dei due aerei abbattuti nel 1996

Negli Stati Uniti è stata incriminata l’ex presidente cubano, Raúl Castro, di 94 anni, in relazione all’abbattimento di due aerei civili avvenuto nel 1996. La decisione riapre il caso riguardante quei episodi, che aveva già avuto attenzione in passato. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra Washington e L’Avana, con l’inasprimento dei rapporti diplomatici tra le due nazioni. Finora, Castro non ha commentato ufficialmente la situazione.

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