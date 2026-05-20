Raúl Castro incriminato negli Usa | riaperto il caso dei due aerei abbattuti nel 1996
Negli Stati Uniti è stata incriminata l’ex presidente cubano, Raúl Castro, di 94 anni, in relazione all’abbattimento di due aerei civili avvenuto nel 1996. La decisione riapre il caso riguardante quei episodi, che aveva già avuto attenzione in passato. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra Washington e L’Avana, con l’inasprimento dei rapporti diplomatici tra le due nazioni. Finora, Castro non ha commentato ufficialmente la situazione.
L’inasprimento dei rapporti tra Washington e L’Avana compie un nuovo salto di qualità con l’incriminazione negli Stati Uniti dell’ex presidente cubano Raúl Castro, 94 anni, per il suo presunto ruolo nell’ abbattimento di due aerei civili avvenuto nel 1996. L’azione giudiziaria, promossa nell’ambito di una strategia più ampia dell’amministrazione Trump verso Cuba, riapre una delle vicende più controverse della storia recente dei rapporti tra i due Paesi e riporta al centro dell’attenzione internazionale l’episodio del gruppo di esuli “ Brothers to the Rescue ”. Secondo le accuse riportate dalle autorità federali statunitensi, Castro — allora... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
RAUL CASTRO MAY FINALLY FACE AMERICAN JUSTICE
Sullo stesso argomento
Cuba, l’ex presidente Raul Castro incriminato negli UsaL’amministrazione Trump ha ottenuto l’incriminazione dell’ex presidente di Cuba Raúl Castro.
Raul Castro incriminato come Maduro? Marco Rubio e i falchi Usa mettono nel mirino l’ex presidente cubanoUn siluro alla distensione tra Usa e Cuba o l’ennesima conferma della durezza del cambio di passo che Washington chiede a L’Avana? La notizia della...
Raúl Castro incriminato negli Usa. Rubio ai cubani: State male per colpa del regime, pronti 100 milioni di aiuti x.com
Raúl Castro incriminato negli Usa. Rubio ai cubani: State male per colpa del regime, pronti 100 milioni di aiutiSempre più intensa la pressione di Washington sull'isola caraibica, con l'incriminazione dell'ex presidente e fratello di Fidel. huffingtonpost.it
Trump dirotta su Cuba: incriminato negli Stati Uniti Raúl CastroE' un copione già visto. Un anno fa era toccato a Maduro: l'incriminazione per narcotraffico era diventata la copertura giuridica per il raid a Caracas ... dire.it
Gli Stati Uniti potrebbero incriminare l’ex presidente di Cuba dal 2008 al 2018 Raúl Castro, fratello di Fidel. Castro ha 94 anni ed è ancora influente nel governo cubano, e la mossa statunitense potrebbe essere dunque un modo per mettere pressione nei conf - Facebook facebook
Il DOJ reportedly si sta preparando per accusare Raúl Castro 'per costringere' Cuba 'a cedere alle richieste degli Stati Uniti' reddit