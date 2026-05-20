Urla e manette Ben-Gvir umilia gli attivisti della Flotilla L’ira di Meloni e Tajani | Indegno si scusi Convocato l’ambasciatore israeliano – Il video

Durante un'operazione della marina israeliana, alcuni attivisti della Flotilla sono stati fermati, ammanettati e trascinati. Sono stati costretti ad ascoltare in ginocchio l'inno di Israele, con alcuni che sono stati costretti a mettersi a faccia in giù. Il ministro dell'Interno israeliano ha partecipato all'azione, mentre il ministro degli Esteri ha condannato il comportamento e chiesto scuse ufficiali. La notizia ha suscitato reazioni da parte di diversi leader europei, che hanno convocato l'ambasciatore israeliano. Un video dell'intervento è stato diffuso.

Ammanettati, trascinati, costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l’inno di Israele. È il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla fermati e portati ad Ashdod dalla marina dell’Idf. I maltrattamenti sono esibiti a favore di telecamere dal leader dell’ultradestra e ministro della Sicurezza Itamar Ben-Gvir, in un video che ha aperto immediatamente una crisi diplomatica tra Italia e Israele. Nelle immagini riprese nei locali presidiati del porto di Ashdod, si vedono gli agenti israeliani zittire e buttare a terra un’attivista che gridava “Free Palestine”, mentre lo stesso Ben-Gvir ridacchia soddisfatto: «Ottimo lavoro». Congratulazioni ribadite pure ad altri agenti che trattano con le maniere forti altri attivisti. 🔗 Leggi su Open.online

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