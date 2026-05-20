Uomo ferito nella notte | colpito alla testa da uno sconosciuto

Nella notte, un uomo di 36 anni di nazionalità ghanese è stato colpito alla testa da uno sconosciuto nei pressi di un hotel situato in via San Francesco a Patria, nel comune di Qualiano. La vittima è stata soccorsa e condotta in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’aggressore o sulle motivazioni dell’attacco. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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