Uomo ferito nella notte | colpito alla testa da uno sconosciuto
Nella notte, un uomo di 36 anni di nazionalità ghanese è stato colpito alla testa da uno sconosciuto nei pressi di un hotel situato in via San Francesco a Patria, nel comune di Qualiano. La vittima è stata soccorsa e condotta in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’aggressore o sulle motivazioni dell’attacco. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Questa notte, un 36enne ghanese è stato ferito nei pressi di un hotel in via San Francesco a Patria a Qualiano. Uno sconosciuto lo avrebbe colpito alla testa con un’arma da taglio. Ricoverato presso l’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, il 36enne non è in pericolo di vita. Indagini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Tram deraglia a Milano, il momento dell'incidente ripreso dalla dashcam di un'auto
Sullo stesso argomento
?Donna accoltellata alla testa e al volto da uno sconosciuto: la 30enne trasportata in ospedale nel cuore della notteCALDOGNO (VICENZA) - Una donna è stata accoltellata alla testa e al volto nella tarda serata di ieri, domenica 15 marzo, lungo via Linate a Caldogno.
"Uno sconosciuto ha tentato di strangolarmi nella notte": giallo a Perdifumo, 50enne in ospedaleGiallo a Perdifumo: una 50enne è stata aggredita la notte scorsa all'interno della sua abitazione da uno sconosciuto.
Eboli scossa dalla violenza: accoltellato un uomo nella movida! Ferito un cittadino romeno nella notte tra venerdì e sabato Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #Shorts #accoltellamento #carabinieri #eseiprotagonista #movida #sicurezza #Eboli #gretaG facebook
Mistero nella notte in corso Vercelli: uomo trovato ferito all'addome e al torace all'interno di un negozioIl 118 è intervenuto per soccorrere una persona di 32 anni al civico 236, poi la corsa in ospedale al Giovanni Bosco ... torinoggi.it
Spari vicino all’ospedale Annunziata, ferito un uomo e panico in centro calabriadirettanews.com/2026/05/16/spa… via @CDNewsCalabria x.com
Napoli, omicidio a Ponticelli: nella notte l’agguato a un 51enneOmicidio nella notte a Ponticelli, zona orientale di Napoli, vittima dell'agguato un uomo di 51 anni. I poliziotti del Commissariato Ponticelli sono ... lapresse.it