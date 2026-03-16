Una donna di 30 anni è stata accoltellata alla testa e al volto da uno sconosciuto lungo via Linate a Caldogno, in provincia di Vicenza, nella notte di domenica 15 marzo. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto. La scena si è svolta in un’area trafficata della cittadina.

CALDOGNO (VICENZA) - Una donna è stata accoltellata alla testa e al volto nella tarda serata di ieri, domenica 15 marzo, lungo via Linate a Caldogno. L'accoltellamento A lanciare l'allarme intorno alle 23.30 la vittima stessa. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, la donna sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto. Al momento, la 30enne originaria del Marocco non è stata in grado di fornire informazioni utili per identificare l'autore dell'attacco. Né sono state diffuse informazioni in merito all'arma usata per ferire la donna. La ferita è stata trasportata all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - ?Donna accoltellata alla testa e al volto da uno sconosciuto: la 30enne trasportata in ospedale nel cuore della notte

Articoli correlati

Napoli, donna accoltellata sul bus da uno sconosciuto. Lui: “Volevo attenzione Gratteri”Momenti di forte tensione nella serata di giovedì al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove una donna di 32 anni è stata accoltellata su un...

Leggi anche: Trump asso pigliatutto, cosa ha deciso Meloni, donna accoltellata da uno sconosciuto sul bus e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Approfondimenti e contenuti su Donna accoltellata

Temi più discussi: Donna accoltellata sul bus al Vomero, si suicida l'aggressore: era piantonato all'ospedale San Giovanni Bosco; Lite in un locale nel napoletano, accoltellata una ragazza e un diciannovenne in prognosi riservata; Pomigliano D'Arco, 19enne colpito alla testa con una bottiglia e una 18enne accoltellata: indagini in corso; La ragazza accoltellata sul bus a Napoli sequestrata per 15 minuti, è ricoverata al Cardarelli: aggressore in carcere.

Alessia Viola la donna accoltellata sul bus a Napoli: «Ho difeso la mia dignità, la violenza non ha vinto»«Alle donne dico di non arrendersi mai di fronte alla violenza». Le parole di Alessia Viola, aggredita brutalmente a colpi di fendenti mentre era su un autobus a Napoli, descrivono ... ilmattino.it

Quindici minuti di terrore: lei inerme a terra, l'arma puntata alla golaLa donna accoltellata sul bus al Vomero è un'avvocata penalista: stava rientrando a casa, quando uno sconosciuto l'ha colpita e poi immobilizzata ... rainews.it

Un uomo di 43 anni di Ceccano, Antonio De Santis, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver rintracciato l’ex compagna in una casa rifugio ad Ascoli Piceno e averla accoltellata. La donna è stata salvata da un delicato intervento chirurgico, mentre l’uo - facebook.com facebook

Donna accoltellata sul bus, l’aggressore: “Ho scelto vittima a caso per vendicarmi di una truffa” x.com