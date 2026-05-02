Uno sconosciuto ha tentato di strangolarmi nella notte | giallo a Perdifumo 50enne in ospedale

Nella notte a Perdifumo, una donna di 50 anni è stata aggredita all’interno della propria abitazione da un uomo sconosciuto. La vittima ha riferito di essere stata tentata di strangolarsi da un aggressore che si è introdotto nella sua casa. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Giallo a Perdifumo: una 50enne è stata aggredita la notte scorsa all'interno della sua abitazione da uno sconosciuto. La vittima ha riferito di non conoscere il responsabile: restano, dunque, da chiarire sia l'identità, sia il movente. La vittima ha riportato ferite gravi alla testa, agli occhi e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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