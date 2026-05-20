Durante una puntata di Uomini e Donne, si sono verificati nuovi scontri tra Barbara De Santi e Massimo. Quest'ultimo ha dichiarato di sentirsi oppresso e che la presenza della donna mette tutto in discussione. La dama si è mostrata molto turbata a causa della discussione, che ha coinvolto anche altri aspetti della loro conoscenza. La conversazione si è protratta, creando tensione tra i due, e ha suscitato reazioni tra gli altri partecipanti del programma.

Tra Barbara De Santi e Massimo non ha funzionato, ieri a Uomini e Donne c'è stato un altro duro scontro tra loro che ha turbato non poco la dama. Il cavaliere ha preferito mettere fine alla loro conoscenza perché non si sente sereno con lei. Dopo la puntata ai microfoni di Witty Tv l'uomo ha ammesso di essersi sentito un po' oppresso. A detta sua è stato bello quello che hanno vissuto però non tollerava che ogni questione venisse amplificata. Massimo si è detto dispiaciuto per la chiusura ma ha preso questo decisione perché ha capito che quella storia non lo avrebbe reso sereno. Tra le varie cose il cavaliere ha fatto sapere di aver sentito una privazione di libertà e alla sua età pensa che sia meglio non andare avanti quando manca la serenità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Massimo su Barbara De Santi svela: “Mette tutto in discussione, mi sono sentito oppresso”

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