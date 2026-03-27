Uomini e Donne | Barbara De Santi svela tutto su Edoardo lui lascia il programma

Durante una puntata di un noto programma televisivo, un'ex di un partecipante ha condiviso dettagli su un incontro avvenuto di recente. Poco dopo, l'interessato ha deciso di abbandonare il programma. La rivelazione ha attirato l'attenzione del pubblico, introducendo un momento di grande sorpresa in trasmissione.

Una rivelazione inaspettata scuote lo studio: un'ex di Edoardo rompe il silenzio e racconta un incontro recente. Il cavaliere cambia versione più volte e poi abbandona il dating show. Oggi, venerdì 27 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. L'appuntamento di oggi è interamente dedicato al Trono Over, con l'abbandono del programma da parte di un cavaliere. Uomini e donne oggi: Paola chiude con Edoardo La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un retroscena inaspettato: dopo l'ultimo appuntamento, c'è stato un acceso confronto dietro le quinte tra Edoardo e Paola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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