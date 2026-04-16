Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, si è verificato un acceso scontro tra Cinzia Paolini e Barbara De Santi. La causa del confronto è stata una discussione riguardante un messaggio che Cinzia ha inviato a Marco, il quale ha portato a un confronto tra le due dame. L’episodio ha coinvolto i toni e le parole tra le due protagoniste, dando vita a un momento di tensione nello studio.

A Uomini e Donne nella puntata di ieri c'è stato un acceso battibecco tra Cinzia Paolini e Barbara De Santi, il motivo? La prima non ha affatto gradito che la dama abbia mandato un messaggio a Marco. In studio la Paolini ha raccontato che Barbara ha scritto al cavaliere poco prima della mezzanotte mentre era con lei dicendo che il suo messaggio era uno sproloquio. Lei ha trovato il gesto scortese perché non c'è una confidenza tale da inviare un messaggio a quell'ora. Cinzia Paolini ha poi detto che accetta le opinioni degli opinionisti e della conduttrice ma non quelle di una dama. Cosa ha scritto Barbara De Santi a Marco?...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, acceso battibecco tra Barbara De Santi e Cinzia Paolini: si sono scontrate per Marco

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