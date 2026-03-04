Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | BANDI ancora aperti in alcune Università

In alcune università sono ancora aperti i bandi per i percorsi abilitanti con 60, 36 e 30 CFU, necessari per l’accesso alla prima fascia GPS. Per il nuovo anno accademico 202526, le scadenze si fanno ravvicinate e le settimane a venire saranno decisive per la presentazione delle domande. Il 30 giugno rappresenta il termine ultimo per sciogliere la riserva e completare le procedure di inserimento.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: ecco i bandi ancora aperti, settimane decisive. Il 30 giugno infatti è la data ultima per poter sciogliere la riserva per l'inserimento nella prima fascia GPS, per cui i calendari saranno intensi e il tirocinio dovrà procedere spedito. Tutte le info nelle pagine dedicate degli Atenei.