Insieme a Unicef il Carnevale della Romagna si trasforma in un' occasione per promuovere i diritti dell’infanzia
Durante il Carnevale della Romagna, in programma a Gambettola sabato 11 e domenica 12 aprile, si terrà un evento dedicato ai bambini in piazza Pertini. L'iniziativa, promossa dal Comitato provinciale Unicef di Forlì-Cesena, prevede laboratori creativi pensati per coinvolgere i più piccoli. L'evento si svolge alle ore 16 in entrambe le giornate e rappresenta un’occasione per sensibilizzare sui diritti dell’infanzia.
A Gambettola, in occasione delle celebrazioni del Carnevale di Romagna, sabato 11 aprile e domenica 12 aprile, alle ore 16, Piazza Pertini ospiterà un’iniziativa dedicata ai più piccoli promossa dal Comitato provinciale Unicef di Forlì-Cesena, con laboratori creativi pensati per avvicinare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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