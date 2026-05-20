Ho avuto problemi con l’onicofagia fino ai 24 anni e, prima di allora, io e mia madre abbiamo provato diverse soluzioni per cercare di far sparire questa abitudine. Ora, grazie alle unghie press on in gel, riesco a mantenere le mani curate e ordinate senza dover passare dall’estetista. Questi falsi unghie sono facili da applicare e si staccano senza danneggiare le unghie naturali, permettendo di averle sempre perfette con poca fatica.

Ho sofferto di onicofagia fino ai 24 anni e, prima di allora, sia io che mia mamma abbiamo provato di tutto per farmi perdere il vizio. Oltre ai vari smalti amari (nessuno ha funzionato fino a quando non ho trovato quello giusto), una delle strade percorse è stata quella delle unghie press on, un altro fallimento. Questo perché non avevano nulla a che vedere con le unghie press on in gel di oggi. Quelle unghie il gel non lo avevano visto nemmeno nei loro sogni più felici. Si trattava piuttosto di unghie finte a pressione in plastica rigida, a volte già decorate e altre neutre, da applicare con una colla rigida difficile da rimuovere. Inutile dire che, ogni volta che le toglievo, la situazione delle mie unghie era peggio di prima, perché si trattava di un processo brutale che rovinava il letto ungueale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Unghie press on in gel: sempre perfette senza passare dall’estetista

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Unghie Press On: Guida Completa - Applicazione, Rimozione e Segreti per farle durare

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