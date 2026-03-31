Negli ultimi mesi, gli smalti in gel adesivi sono diventati molto popolari tra chi desidera avere unghie curate senza recarsi in salone. Questi prodotti sono stati scelti da appassionate di bellezza e da chi preferisce uno stile minimalista. La loro diffusione si deve alla facilità di applicazione e alla possibilità di mantenere unghie in ordine senza danneggiarle.

Negli ultimi mesi stanno conquistando beauty addict e minimaliste: gli smalti in gel adesivi sono la risposta più pratica al desiderio di unghie curate senza passare dal salone e senza stressare le unghie. Come funzionano gli smalti adesivi. Gli smalti in gel adesivi si presentano come sottili strisce flessibili, già colorate e spesso parzialmente polimerizzate, da applicare direttamente sull’unghia naturale. Il risultato promette l’effetto pieno e lucido del semipermanente, ma con tempi e gesti decisamente più rapidi. GUARDA LE FOTO Eleganti, chic: le tonalità e le nail art che ameremo di più per la manicure di primavera. L’applicazione è intuitiva: si sceglie la misura più adatta, si posiziona la strip, si elimina l’eccesso con una lima e, nelle versioni più performanti, si passa qualche secondo sotto lampada UV o LED. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli smalti in gel adesivi salvano le unghie fragili: ecco come funzionano

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