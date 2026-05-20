undici piante di marjuana in casa arrestato cinquantenne

Nella notte tra lunedì e ieri, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un uomo di circa cinquant’anni a Marina di Ravenna. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate undici piante di marijuana coltivate all’interno dell’abitazione e sette grammi di hashish. L’uomo è stato portato in commissariato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il blitz si è svolto senza incidenti e ha portato al sequestro delle sostanze illegali.

Nella notte tra lunedì e ieri, gli agenti delle Volanti hanno arrestato a Marina di Ravenna un ultracinquantenne del posto con 11 piante di marijuana coltivate in casa e 7 grammi di hashish. Tutto è iniziato nel corso di un intervento di routine in zona: è a quel punto che i poliziotti hanno avvertito un forte odore riconducibile a stupefacenti provenire da un’abitazione del circondario. A quel punto è stata disposta una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo: all’interno dell’abitazione sono state rinvenute le piante di canapa indiana in avanzato stadio di crescita oltre all’attrezzatura completa per la coltivazione indoor comprensiva di serre, lampade uv, ventilatori, materiale fertilizzante e bilancini di precisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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