Piante di marijuana in casa la zia lo denuncia | arrestato un uomo di 37 anni

Durante un controllo a Pordenone, le forze dell’ordine hanno rinvenuto sette piante di marijuana in una abitazione. L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione di una parente dell’uomo coinvolto. Un uomo di 37 anni di origini albanesi è stato arrestato sul posto. La polizia ha sequestrato le piante e portato avanti le procedure di legge. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento o sulle eventuali accuse.

Sette piante di marijuana. È quanto emerso da un controllo della Polizia di Stato a Pordenone. Un uomo di 37 anni, di nazionalità albanese, è stato arrestato dopo la segnalazione di una parente. A contattare le forze dell’ordine è stata infatti la zia, ormai stanca di una situazione diventata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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