Le ragazze under 15 della San Marino Academy hanno ottenuto il loro quarto successo consecutivo, siglando 13 reti in una partita e confermando una serie di risultati positivi. La squadra si è imposta senza difficoltà, mantenendo l’imbattibilità in questa fase del campionato. La vittoria rappresenta l’ultimo step di una serie di esiti favorevoli che prosegue senza interruzioni.

Continuità piena per le Under 15 della San Marino Academy che festeggiano la quarta vittoria su quattro. Il risultato finale della sfida a La Rocca è molto largo: 13-0. D’Angeli conclude il primo tempo con una tripletta, tornando poi a referto anche nella seconda frazione. Le altre marcatrici multiple sono Bianchi (doppietta) e Aiello (tripletta), accompagnate nel tabellino anche da Littera, Turchi, Brocculi e Casadei. Le Under 12 della San Marino Academy 2 cedono complessivamente 4-2 al Tre PennePennarossa, che si aggiudica il primo (2-0) e il terzo tempo (1-0), a fronte di due pareggi per 1-1 nelle restanti frazioni. Due gol ma un’unica marcatrice in casa Academy: Giada Lano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Under 15 femminile. Le ragazze della San Marino Academy ne fanno 13 e infilano il poker di successi

