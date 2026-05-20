Studente in fuga da Gaza per studiare Medicina in Italia | la mobilitazione degli universitari su Reddit
Nelle ultime ore si è sviluppata una rete di solidarietà online, con molti studenti universitari che si sono mobilitati per aiutare un loro coetaneo proveniente da Gaza a studiare Medicina in Italia. Numerosi iscritti agli atenei italiani stanno lavorando per superare le difficoltà burocratiche e facilitare il suo arrivo nel paese. La vicenda ha suscitato una risposta collettiva tra gli studenti, che si sono organizzati attraverso piattaforme come Reddit per sostenere il giovane nella sua richiesta di studi all’estero.
Una vera e propria rete di solidarietà si è attivata spontaneamente nelle ultime ore. Moltissimi iscritti ai nostri atenei si stanno prodigando per superare gli ostacoli amministrativi e aiutare un loro coetaneo a raggiungere la Penisola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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