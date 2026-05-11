Ecco il Giardino Mario Boni a San Basilio l' area verde dedicata allo storico medico del quartiere

A San Basilio, sabato 9 maggio, si è svolta una cerimonia per intitolare un giardino pubblico al dottor Mario Boni, medico molto conosciuto nel quartiere. L’area verde ora porta il suo nome, in segno di riconoscimento per la sua attività nel quartiere. La cerimonia ha coinvolto diverse persone del quartiere, che hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione.

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