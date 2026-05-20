Un' altra aggressione al pronto soccorso di Novara | la denuncia del sindacato

Nel pomeriggio del 19 maggio, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore della Carità di Novara, si è verificata un’aggressione. Una persona in attesa al triage ha avuto un comportamento violento nei confronti degli operatori sanitari e ha poi aggredito la guardia giurata intervenuta per calmare la situazione. Il sindacato ha denunciato l’accaduto, che si aggiunge ad altri episodi similari verificatisi recentemente nella struttura.

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