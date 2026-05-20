Un' altra aggressione al pronto soccorso di Novara | la denuncia del sindacato
Nel pomeriggio del 19 maggio, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore della Carità di Novara, si è verificata un’aggressione. Una persona in attesa al triage ha avuto un comportamento violento nei confronti degli operatori sanitari e ha poi aggredito la guardia giurata intervenuta per calmare la situazione. Il sindacato ha denunciato l’accaduto, che si aggiunge ad altri episodi similari verificatisi recentemente nella struttura.
Un'altra aggressione all'interno dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara. Nel pomeriggio del 19 maggio, una persona in attesa al triage ha dato in escandescenze contro gli operatori sanitari e ha poi aggredito la guardia giurata in servizio, che era intervenuta per contenere la situazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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