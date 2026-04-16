Aggressione studentessa Genova | tirata di capelli e strattoni fuori dall’istituto scolastico per un ex fidanzato la vittima finisce al pronto soccorso e sporge denuncia

A Genova, una studentessa è stata vittima di un episodio di aggressione da parte di un ex fidanzato. Secondo quanto riferito, l’uomo l’ha presa per i capelli e strattonata mentre la trascinava fuori dall’istituto scolastico. La ragazza è stata portata al pronto soccorso, dove le hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni in codice verde. La vittima ha poi presentato denuncia alle forze dell’ordine.