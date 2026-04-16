Aggressione studentessa Genova | tirata di capelli e strattoni fuori dall’istituto scolastico per un ex fidanzato la vittima finisce al pronto soccorso e sporge denuncia
A Genova, una studentessa è stata vittima di un episodio di aggressione da parte di un ex fidanzato. Secondo quanto riferito, l’uomo l’ha presa per i capelli e strattonata mentre la trascinava fuori dall’istituto scolastico. La ragazza è stata portata al pronto soccorso, dove le hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni in codice verde. La vittima ha poi presentato denuncia alle forze dell’ordine.
Una prognosi di dieci giorni e un passaggio al pronto soccorso in codice verde. Si conclude in questo modo l'episodio di cronaca registrato a Genova, che ha visto protagoniste alcune giovanissime. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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