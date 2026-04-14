Un campione di una disciplina sportiva sta portando alla luce i motivi per cui questa attività sta conquistando sempre più appassionati, passando dalle aule scolastiche ai palazzetti pieni di spettatori. Attraverso le sue parole, si comprende come il floorball sia caratterizzato da costi contenuti, praticabilità immediata e possibilità di coinvolgimento per un pubblico vario. Il suo racconto offre uno sguardo diretto su questa crescita e sulle caratteristiche che rendono il sport così accessibile.

Alzi la mano chi vorrebbe tornare all’ora di educazione fisica. Tenga la mano alzata chi ricorda il professore che, vista la mattinata piovosa, non portava la classe al vicino campetto comunale ma metteva mano agli armadietti e cominciava a tirar fuori mazze e pallina. Ci siamo passati tutti: “Prof, oggi hockey in palestra?”. Ecco, sbagliavamo. La versione indoor dell’hockey si chiama in realtà floorball e di strada, dalle ore di ginnastica nei licei, ne ha fatta eccome. Un campione d’Italia di specialità (nonché ex presidente della Federazione) ci fa da Virgilio nella selva di stecche e regole dei palazzetti: “Pensate che, solo nei miei Dragons, giocano due svedesi che sono padre e figlio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giorgio Rambaldi: "Economico, immediato e inclusivo, ecco perché il floorball è lo sport del futuro"

Ecco perché il futuro economico dell’Italia è nelle mani (e portafoglio) degli over 65Roma, 13 marzo 2026 – L'invecchiamento della popolazione, per decenni descritto come una "bomba a orologeria" per le casse dello Stato, si sta...

Terni, è l’ora del Touch Football: il Trofeo Thyrus illumina lo sport inclusivoA Terni arriva un evento sportivo che unisce velocità, tattica e passione condivisa: il Touch Football, variante del rugby, protagonista del Trofeo...