Il Napoli continua a pianificare il proprio futuro senza trascurare i giocatori over 30 che hanno dimostrato di essere elementi fondamentali per la squadra. Tra questi, spicca il nome di un centrocampista di grande esperienza, affiancato da altri tre giocatori di età avanzata. La presenza di questi atleti, considerati intoccabili, testimonia la loro importanza nel progetto tecnico del club.

Il Napoli guarda avanti, ma senza rinunciare a quei profili che, pur avendo superato i trent’anni, continuano a garantire peso tecnico, personalità e continuità. Nella riflessione avviata dal club in vista della prossima stagione, l’idea di abbassare l’età media della rosa convive infatti con la volontà di trattenere alcune pedine considerate ancora centrali nel progetto. È questo il quadro tracciato oggi da La Gazzetta dello Sport. Tra i giocatori più esperti, ce ne sono quattro che restano fuori da ogni discussione. Il primo è Giovanni Di Lorenzo, capitano e riferimento dello spogliatoio, legato al club da altre due stagioni di contratto. Poi c’è Scott McTominay, destinato a restare uno dei cardini della squadra anche per il futuro.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne e altri 3: gli over 30 intoccabili del Napoli

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