Mauro | A Cagliari ho visto una prestazione del Napoli da grande squadra Fantascienza lo scudetto

Durante la partita a Cagliari, un ex calciatore ha commentato che il Napoli ha offerto una prestazione da grande squadra, definendo improbabile la conquista dello scudetto. La sua analisi si distingue per un linguaggio diretto e senza giri di parole, evidenziando la differenza tra chi conosce realmente il calcio e chi si limita a parlare senza basi solide. La conversazione si concentra sui fatti sportivi e le impressioni sul campo.

Alla Gazzetta: "La grande squadra è quella che sa ciò che vuole e se lo prende evitando che ci sia spargimento di ansia. Penso possa bastare" Gc Napoli 01032013 - campionato di calcio serie A Napoli-Juventus foto Giuseppe CelesteImage Sport nella foto: Ilaria D'Amico-Aurelio De Laurentiis-Massimo Mauro-Luca Marchegiani Massimo Mauro certifica la differenza tra chi di calcio ne capisce e chi invece blatera come si blatera al tavolino di tressette alla fine della mano. Intervistato da Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, definisce da grande squadra la prestazione del Napoli a Cagliari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mauro: “A Cagliari ho visto una prestazione del Napoli da grande squadra. Fantascienza lo scudetto” Articoli correlati Leggi anche: Ceccherini: “Ho visto il Milan in difficoltà, perciò per lo scudetto dico Inter e Napoli” Leggi anche: Il Napoli passa 1-0 a Cagliari da grande squadra e si chiede: conviene vincere? A Napoli se vinci, vieni dimenticato Approfondimenti e contenuti su Mauro A Cagliari ho visto una... Temi più discussi: Esposito a CN24: Volevo il Napoli, era il 2009. Mi faccio una domanda su Vergara e sulla sfida col Cagliari…; Mauro: Napoli, non ricordo una sfortuna così in passato. Scudetto? La mia previsione; Mauro Bonomi: Ecco come il Cagliari può battere il Napoli; Corsa scudetto, Mauro: L'Inter non dovrebbe solo rallentare, ma fermarsi. Serie A, Cagliari-Napoli 0-1. Video, gol e highlightsIl Napoli sconfigge 1-0 il Cagliari nell'anticipo della trentesima giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus del capoluogo sardo. A decidere la partita il gol al 2' di McTominay. In classifica ... tg24.sky.it Napoli, basta McTominay: a Cagliari arriva la quarta vittoria di filaDopo meno di due minuti il Napoli è già avanti: Politano mette al centro, sponda di testa di Beukema e Buongiorno prova a girarla senza successo, palla che comunque arriva a McTominay che dopo un rimp ... fantacalcio.it L’aereo partito da Napoli direzione Genova è pieno di tifosi biancoverdi! facebook