Una rotonda abbandonata Proteste per i lampioni distrutti alla Madonnina di Lunata

Proteste sono scoppiate nei giorni scorsi a Lunata a causa di alcuni lampioni che sono stati divelti pochi giorni dopo l’apertura della rotatoria. Nella stessa zona si sono verificati danni a muretti e ringhiere di alcune abitazioni, che sono stati colpiti da un veicolo in passato. La situazione riguarda anche un’area conosciuta come la Madonnina di Lunata, dove i residenti chiedono interventi per la sicurezza e la riparazione degli arredi pubblici e privati danneggiati.

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Lampioni che furono divelti già pochi giorni dopo il taglio del nastro, muretti e ringhiere delle abitazioni danneggiate dopo l’urto di un veicolo tempo fa. Problemi però mai risolti, secondo i cittadini. E’ accaduto alla rotonda della Madonnina a Lunata. Il capogruppo dell’opposizione Paolo Rontani si è fatto portavoce della protesta dei commercianti della zona i quali dichiarano: "Gli incidenti stradali si sono succeduti nel tempo e dopo tredici mesi dall’inaugurazione la situazione è peggiorata. I punti luce, in più riprese vengono abbattuti o danneggiati. Adesso siamo in estate e il sole tramonta tardi, ma durante l’inverno, sul lato della banca, ad esempio, – prosegue la doglianza, – è buio, diventa pure una questione di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Una rotonda abbandonata". Proteste per i lampioni distrutti alla Madonnina di Lunata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento Sorpresa, una maratona di danza: nuovi talenti alla Rotonda a mareUltimo appuntamento a Senigallia per il cartellone di danza proposto da Comune e Amat. Degrado, proteste da via Dorsale: "Auto abbandonata da un anno"Il livello di tolleranza è giunto al limite per gli operatori e i frequentatori di via Dorsale, un’arteria vitale per Massa che non solo ospita...