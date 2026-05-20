Una rotonda abbandonata Proteste per i lampioni distrutti alla Madonnina di Lunata
Proteste sono scoppiate nei giorni scorsi a Lunata a causa di alcuni lampioni che sono stati divelti pochi giorni dopo l’apertura della rotatoria. Nella stessa zona si sono verificati danni a muretti e ringhiere di alcune abitazioni, che sono stati colpiti da un veicolo in passato. La situazione riguarda anche un’area conosciuta come la Madonnina di Lunata, dove i residenti chiedono interventi per la sicurezza e la riparazione degli arredi pubblici e privati danneggiati.
Lampioni che furono divelti già pochi giorni dopo il taglio del nastro, muretti e ringhiere delle abitazioni danneggiate dopo l’urto di un veicolo tempo fa. Problemi però mai risolti, secondo i cittadini. E’ accaduto alla rotonda della Madonnina a Lunata. Il capogruppo dell’opposizione Paolo Rontani si è fatto portavoce della protesta dei commercianti della zona i quali dichiarano: "Gli incidenti stradali si sono succeduti nel tempo e dopo tredici mesi dall’inaugurazione la situazione è peggiorata. I punti luce, in più riprese vengono abbattuti o danneggiati. Adesso siamo in estate e il sole tramonta tardi, ma durante l’inverno, sul lato della banca, ad esempio, – prosegue la doglianza, – è buio, diventa pure una questione di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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