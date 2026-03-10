Gli abitanti e gli operatori di via Dorsale a Massa segnalano da tempo il problema di un'auto abbandonata da oltre un anno lungo la strada. La situazione ha portato a proteste e malcontento tra chi frequenta l’area, che è importante per le attività commerciali e attraversa la zona industriale. La via, inoltre, ospita la ricicleria comunale, rendendo la questione ancora più rilevante.

Il livello di tolleranza è giunto al limite per gli operatori e i frequentatori di via Dorsale, un’arteria vitale per Massa che non solo ospita numerose attività commerciali e taglia in due la zona industriale, ma paradossalmente è anche sede della ricicleria comunale. La pazienza e la capacità di sopportazione di fronte a un degrado che si trascina da troppo tempo non sono più sostenibili. Questa zona di periferia versa in uno stato di abbandono che le autorità competenti sembrano ignorare. Oltre all’immondizia e al disordine che costellano i margini della carreggiata, l’asfalto stesso è diventato un serio pericolo, in particolare per chi si muove su due ruote. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Degrado, proteste da via Dorsale: "Auto abbandonata da un anno"

Articoli correlati

Degrado vicino al parco: "Auto abbandonata da mesi, bivacchi notturni e rifiuti"Diamo spazio alla segnalazione di un lettore: "Da diversi mesi, in via Alfredo Badiali, di fianco al noto supermercato della catena Lidl, è presente...

Livorno, auto abbandonata in campagna: 1600 euro di multa per degrado e violazione delle norme ambientali.Un uomo di 51 anni, residente a Livorno, si è visto recapitare una sanzione di 1.

Aggiornamenti e notizie su Degrado proteste da via Dorsale Auto...

Temi più discussi: Degrado, proteste da via Dorsale: Auto abbandonata da un anno; Via Don Morosini e il degrado nel quartiere: interviene la polizia; Appello al Prefetto con una lettera: Qui la situazione è peggiorata; Addio ruspe e veleni: ecco quando aprirà il nuovo Parco del Meisino.

Degrado al palazzo ex Enel, le proteste dei vicini: rifiuti bruciati e sporciziaPontedera, cresce il malcontento dei cittadini che denunciano continue visite nell’edificio. Intanto una nuova asta potrebbe arrivare per cercare di sciogliere i nodi ... msn.com

La protesta da via Appalto Basta degrado e rifiuti ovunqueCosì non si può andare avanti: basterebbero dei piccoli interventi per migliorare la situazione ma di fatto le nostre segnalazioni sembrano cadere nel vuoto. Chi parla è un cittadino di Gavena, ... lanazione.it

Vallecrosia, Biancheri: "Degrado e abbandono nel centro storico, vuoto amministrativo che la città paga" (Foto) "Amministrare significa essere presenti sul territorio, ascoltare i residenti e affrontare con determinazione le criticità che emergono", dice il co - facebook.com facebook