Paramacrobiotus mariettae l'orsetto d'acqua fantasma | scoperta una nuova specie di Tardigrado a Giannutri

È stata identificata una nuova specie di tardigrado a Giannutri, denominata Paramacrobiotus mariettae. La scoperta è stata annunciata da ricercatori che hanno analizzato campioni prelevati dall'area. La specie prende il nome in omaggio a una donna di nome Marietta Moschini, associata a una leggenda sul suo spirito presente sull’isola d’Elba. La ricerca ha coinvolto metodi di analisi genetica e osservazioni al microscopio.

Scoperta a Giannutri una nuova specie di tardigrado che è stata chiamata Paramacrobiotus mariettae, in onore di Marietta Moschini, una donna di cui si narra il fantasma sia ancora sull'isola d'Elba. Identificato da tre ricercatori italiani, il microrganismo vive in muschi e licheni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate In Arizona scoperta la prima formica “pulitrice”: fa grooming su un’altra specie come i pesci pulitoriIn Arizona scoperta una formica “pulitrice” che fa grooming su un altra specie più grande: un comportamento mai osservato prima che ricorda quello... Nuova regola sul calcio d’angolo, proposta dell’ex arbitro: “Difensori dentro l’area, attaccanti fuori”L'ex arbitro di Premier League Graham Scott propone di salvare il calcio dalla "farsa" che sono diventati i calci d'angolo: una sequenza di risse da... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scoperta una nuova specie di orsetto d'acqua a Giannutri: si chiamerà Marietta come il fantasma dell'isola; Ha il nome di un fantasma ed è quasi immortale: l'incredibile creatura scoperta in Italia che ci svelerà i segreti di Marte; A Giannutri scoperta Marietta: nuova specie di orsetto d'acqua; Orsetto d’acqua a Giannutri, scoperta una nuova specie: si chiamerà Marietta come il fantasma dell’isola. Paramacrobiotus mariettae, l’orsetto d’acqua fantasma: scoperta una nuova specie di Tardigrado a GiannutriScoperta a Giannutri una nuova specie di tardigrado che è stata chiamata Paramacrobiotus mariettae, in onore di Marietta Moschini, una donna di cui si ... fanpage.it Orsetto d’acqua a Giannutri, scoperta una nuova specie: si chiamerà Marietta come il fantasma dell’isolaA Giannutri è stata descritta una nuova specie di tardigrado, Paramacrobiotus mariettae, tra scienza, muschi e leggenda. greenme.it A volte basta chinarsi tra i muschi o i licheni per trovare qualcosa di nuovo. A Giannutri, nell’Arcipelago Toscano, i ricercatori hanno scoperto una nuova specie di orsetto d’acqua, un tardigrado mai visto prima. È stato chiamato Paramacrobiotus mariettae. Il no - facebook.com facebook