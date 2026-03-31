Bellinzago Novarese Pasquetta con grigliata e tombolata

A Bellinzago Novarese, nella frazione di Cavagliano, si svolge una giornata di festeggiamenti per Pasquetta con una tombolata e una grigliata. L’evento è organizzato dall’associazione

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga A Bellinzago Novarese, località Cavagliano, si festeggia Pasquetta con tombolata e grigliata. Organizzano "Work in Progres" e Comune. Per tutti stuzzicappetito, grigliata di carne con patatine, delizia al limone, acqua, vino, caffè a 20 euro. Per i più piccoli: panino e salamella, patatine, bibita a 5 euro. Una cartella omaggio a tutti gli ospiti. Prenotazioni entro il 2 aprile. Info: 371.7831008. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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