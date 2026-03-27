Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per il fine settimana indicano condizioni variabili nelle due giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo. I dati sono stati pubblicati dal sito della Protezione Civile regionale dell'Umbria e aggiornati al 27 marzo. Le previsioni forniscono dettagli sulle condizioni atmosferiche attese, senza includere analisi o interpretazioni ulteriori.

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 28 e domenica 29 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 marzo. Per quanto riguarda l'Umbria sabato 28 marzo “ancora qualche residua nevicata sui settori appenninici meridionali al primo mattino, fino a 800-1000m, in rapido esaurimento prima di mezzodì. Per il resto della giornata tempo in progressivo miglioramento su tutta l'Umbria. Venti: da moderati a forti di Grecale, tendenti a calare in serata. Temperature: in sensibile aumento, localmente marcato, le massime; in diminuzione nei valori serali con possibilità di gelate notturne sui settori orientali anche a bassa quota”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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