Una grande palla di fuoco Esplosione in pieno centro panico tra turisti e passanti

Un'esplosione ha scatenato il panico nel centro finanziario di New York, coinvolgendo un veicolo in fiamme che si è trasformato in un'intensa palla di fuoco. L'incidente si è verificato a pochi passi dal famoso Toro di Wall Street, attirando l'attenzione di turisti e passanti presenti nella zona. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che stanno gestendo la situazione e avviando le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.

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Paura nel cuore finanziario di New York, dove un veicolo ha preso fuoco ed è poi esploso in una grande palla di fiamme a pochi passi dal celebre Toro di Wall Street, una delle attrazioni più fotografate di Lower Manhattan. La scena, avvenuta durante l’ora di punta, ha provocato momenti di panico tra turisti, residenti e passanti, costretti a fuggire mentre il fumo nero si alzava tra Broadway e Stone Street. Secondo quanto riferito dal New York Post, l’allarme è scattato intorno alle 17.42 ora locale, quando polizia e vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio d’auto nei pressi di 2 Broadway, non lontano dalla sede della MTA e a circa un isolato dalla statua del Charging Bull. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Fall Guy Inspired Action Scenes – Ultimate Stunt Compilation Sullo stesso argomento Panico tra le piramidi: uomo armato apre il fuoco sui turisti, bilancio pesantissimoScene di panico e spari tra le antiche piramidi di Teotihuacán, in Messico, dove un uomo armato ha aperto il fuoco in uno dei siti archeologici più... Modena sotto shock: auto sulla folla in pieno centro, paura e sangue tra i passantiMODENA – Un pomeriggio di primavera trasformato in un incubo nel cuore della città. New York, esplosione vicino alla statua del Toro di Wall Street: panico a ManhattanUna violenta esplosione ha scatenato il panico a New York, proprio vicino all'iconica statua del toro, simbolo di Wall Streett. L'esplosione è avvenuta intorno alle ore 17.43 all'incrocio tra Broadway ... fanpage.it Esplosione in una villetta a Oristano, grave il proprietarioEsplosione questa mattina in una villetta all'ingresso di Terralba, in provincia di Oristano. Il proprietario dell'abitazione, un uomo di quarant'anni, è stato trasportato in ospedale a Sassari in gra ... ansa.it Quanto danno faresti fare a una classe di mago semplice? reddit