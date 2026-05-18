Modena sotto shock | auto sulla folla in pieno centro paura e sangue tra i passanti

Un pomeriggio di primavera si è trasformato in un momento di paura nel centro di Modena, quando un’auto ha investito diverse persone in via Emilia. La vettura ha percorso una parte della strada centrale, coinvolgendo passanti che camminavano normalmente. Sul luogo sono intervenuti immediatamente soccorritori e forze dell’ordine, e alcune vittime sono state portate in ospedale con ferite di diversa gravità. La scena ha provocato tensione tra i presenti, che hanno assistito attoniti all’accaduto.

MODENA – Un pomeriggio di primavera trasformato in un incubo nel cuore della città. Via Emilia, una delle strade più frequentate del centro storico di Modena, si è improvvisamente riempita di urla, sangue e panico quando un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto diversi passanti, lasciando dietro di sé una scena che molti testimoni hanno definito “da film dell’orrore”. Modena, la ricostruzione dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida della vettura vi era un uomo di 31 anni, italiano di origine marocchina, successivamente fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di strage e lesioni aggravate. L’auto avrebbe percorso un tratto della zona pedonale a velocità elevatissima, falciando le persone che stavano passeggiando nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Modena in shock: Auto sulla folla in centro, arrestato un uomo. Meloni: Gravissimo

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