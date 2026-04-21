Panico tra le piramidi | uomo armato apre il fuoco sui turisti bilancio pesantissimo

Un uomo armato ha aperto il fuoco tra le piramidi di Teotihuacán, in Messico, causando il panico tra i visitatori presenti nel sito archeologico. Sono stati segnalati numerosi feriti e si attendono aggiornamenti sulla gravità delle persone coinvolte. La polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Scene di panico e spari tra le antiche piramidi di Teotihuacán, in Messico, dove un uomo armato ha aperto il fuoco in uno dei siti archeologici più visitati del Paese, seminando terrore tra i turisti presenti lungo il Viale dei Morti. Il bilancio è pesantissimo: una turista canadese è stata uccisa, mentre l’assalitore si è poi tolto la vita. Un episodio rarissimo in un luogo simbolo della civiltà precolombiana e meta centrale del turismo internazionale. Secondo le autorità messicane, la sparatoria è avvenuta lunedì nell’area della Piramide della Luna. I testimoni hanno raccontato momenti di puro caos, con centinaia di visitatori in fuga o gettati a terra per cercare riparo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Messico, uomo spara sui turisti alle Piramidi di Teotihuacán: morta una ragazza canadese, 13 feritiLa zona archeologica di Teotihuacán, nello Stato del Messico, è uno dei luoghi più visitati del Paese latinoamericano. Panico in piazza: uomo armato di coltello minaccia i ragazzi, arrestato dopo l’aggressione a un carabiniereUn 46enne di Cassino, in forte stato di alterazione, si aggirava tra panchine e gradoni.