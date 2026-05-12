Il 12 maggio 2026 si tiene a Bologna la dodicesima edizione di Diverdeinverde, un evento annuale dedicato alla scoperta dei luoghi naturali meno conosciuti della città. Durante il fine settimana, vengono aperti al pubblico circa 40 spazi verdi che solitamente non sono accessibili o visibili. L’iniziativa permette ai visitatori di esplorare aree naturali nascoste e di conoscere i diversi aspetti del patrimonio ambientale locale.

Bologna, 12 maggio 2026 – ‘Diverdeinverde’ è un appuntamento annuale che quest’anno è alla sua 12esima edizione e si svolge in un weekend di maggio per far scoprire i volti più nascosti del verde di Bologna. L’evento consiste nell’apertura al pubblico di numerosi giardini, in maggior parte privati del centro storico, ma anche di alcuni parchi della collina e della campagna alle porte della città. L’obiettivo è di accrescere annualmente il numero di giardini inseriti nel programma così da promuovere la conoscenza legata al verde urbano e invitare i cittadini a riflettere sull’importanza di esso. Nel loro insieme sono oltre 40 gli spazi verdi di Bologna che partecipano a questo progetto, un numero sempre più in crescita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diverdeinverde 2026, alla scoperta dei 40 luoghi naturali nascosti di Bologna: il programma

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