masterclass e degustazioni alla scoperta di vini e distillati

Oggi alle 15 prende il via la prima delle otto masterclass dedicate a vini e distillati, con un approfondimento sui Colli Bolognesi. La sessione, condotta da una degustatrice affiliata all'Ais Bologna e da un rappresentante di un consorzio regionale, proporrà un percorso tra varietà autoctone e internazionali, evidenziando le caratteristiche di rossi e bianchi. L'evento fa parte di un calendario che include anche degustazioni e altri incontri formativi dedicati agli appassionati e agli operatori del settore.

Sono otto le masterclass in programma: si parte oggi alle 15 con Colli Bolognesi, viaggio tra rossi e bianchi da varietà autoctone e internazionali, a cura di Federica Bertuletti, degustatrice Ais Bologna, e Fabrizio Marafiori del Consorzio Emilia Romagna. Alle 16 spazio a Guida pratica alla degustazione a cura di Ais Emilia, guidata da Luca Manfredi, presidente Ais Emilia, per un appuntamento dedicato a tecniche e approccio consapevole alla degustazione. Alle 17 sarà la volta di La vita in rosé: storie di vino dal Garda, con Fabrizio Savigni, scrittore e sommelier Ais, in un viaggio tra racconti e interpretazioni del rosato. Chiuderà, alle 18, Il Mondo del Lambrusco raccontato nei Vini dei Custodi, masterclass condotta da Fabio Giavedoni, dedicata a uno dei simboli più identitari dell’ Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Foodie Wines @ Culture Wine Bar: World-Class Tasting with Chef Matt Manning

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