Rapinato e accoltellato 22enne a Milano | chiesti 10 e 12 anni per gli aggressori di Davide Cavallo

A Milano, sono stati chiesti 10 e 12 anni di carcere per due giovani di 18 anni accusati di aver rapinato e accoltellato un ragazzo di 22 anni lo scorso ottobre in corso Como. I due sono ritenuti rispettivamente l'esecutore materiale dell'aggressione e chi ha fatto da palo durante l’evento. La richiesta di pena arriva nel processo che si sta svolgendo in tribunale, dove si stanno valutando le responsabilità dei due imputati.

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