Rapinato e accoltellato 22enne a Milano | chiesti 10 e 12 anni per gli aggressori di Davide Cavallo
A Milano, sono stati chiesti 10 e 12 anni di carcere per due giovani di 18 anni accusati di aver rapinato e accoltellato un ragazzo di 22 anni lo scorso ottobre in corso Como. I due sono ritenuti rispettivamente l'esecutore materiale dell'aggressione e chi ha fatto da palo durante l’evento. La richiesta di pena arriva nel processo che si sta svolgendo in tribunale, dove si stanno valutando le responsabilità dei due imputati.
Sono stati chiesti 10 e 12 anni di reclusione per i due 18enni, ritenuti esecutore materiale e palo, accusati di aver rapinato e accoltellato Davide Cavallo, il 22enne aggredito in corso Como a Milano a ottobre scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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