Un episodio di violenza si è verificato a Milano, dove uno studente è stato accoltellato durante un’aggressione. In tribunale sono state emesse due condanne: una a 20 anni di carcere e l’altra a 10 mesi. La vittima, durante l’udienza, ha abbracciato gli aggressori. Il giovane ha subito una lesione permanente a causa dell’aggressione. È stato richiesto un risarcimento di 1,5 milioni di euro.

Il pm di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca: il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori, prima che la polizia penitenziaria li scortasse fuori dall'aula. "È stato un abbraccio semplicissimo, molto tenero, molto forte, sentito da tutte e tre le parti: soprattutto hanno chiesto scusa - ha affermato il legale di uno dei due 18enni -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Studente accoltellato a Milano, una condanna a 20 anni e un'altra a 10 mesi | La vittima abbraccia gli aggressori in aula

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Studente tredicenne accoltella una prof a scuola. «Ha ripreso l'aggressione con il cellulare»

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