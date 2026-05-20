Una banconota tra musica e storia Trionfa l’istituto comprensivo

Gli studenti dell’istituto comprensivo di Sansepolcro hanno ottenuto un risultato di rilievo, battendo quasi mille scuole candidate. La vittoria riguarda un progetto che combina musica e storia, e rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto. La notizia è stata accolta con entusiasmo all’interno della scuola, che ora si prepara a celebrare il successo raggiunto. La competizione ha visto coinvolte molte realtà scolastiche, tutte impegnate in iniziative legate al patrimonio culturale e artistico.

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SANSEPOLCRO Davvero un risultato di prestigio per gli studenti dell’istituto comprensivo di Sansepolcro, vincitori fra quasi mille scuole candidate. Si chiama "Armonie in movimento" il bozzetto con il quale si sono classificati al primo posto nel premio nazionale "Inventiamo una banconota", indetto da Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il tema scelto per il premio, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, era "La nuova faccia dell’euro: identità, natura e cultura per il futuro" e ha visto la partecipazione di 965 scuole, compresi 12 istituti scolastici italiani all’estero. La prima fase di selezione si è svolta a... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una banconota tra musica e storia. Trionfa l’istituto comprensivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026: Sal Da Vinci e il tutorial per ballare Per Sempre Sì Sullo stesso argomento L’Istituto Comprensivo di Sansepolcro primo assoluto nel concorso nazionale della Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”Arezzo, 16 maggio 2026 – L’Istituto Comprensivo di Sansepolcro primo assoluto nel concorso nazionale della Banca d'Italia “Inventiamo una banconota”... Leggi anche: San Giovanni. L’istituto comprensivo“Marconi” protagonista tra musica e spettacolo Palma Campania, banconota disegnata da studenti trionfa al concorso Banca d’ItaliaDai banchi delle loro aule alle sale austere della Banca d’Italia, con in mezzo un’idea di futuro che passa per la scuola e l’educazione civica. Gli alunni della quinta C dell’istituto comprensivo ... ilmattino.it