L’Istituto Comprensivo di Sansepolcro primo assoluto nel concorso nazionale della Banca d’Italia Inventiamo una banconota

L’Istituto Comprensivo di Sansepolcro si è classificato al primo posto nel concorso nazionale della Banca d’Italia intitolato “Inventiamo una banconota”. La competizione ha coinvolto diverse scuole provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di stimolare la creatività degli studenti nel settore della progettazione e dell’educazione finanziaria. La premiazione si è svolta recentemente, con una cerimonia ufficiale a cui hanno partecipato rappresentanti della banca centrale e del ministero dell’istruzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui