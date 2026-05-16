L’Istituto Comprensivo di Sansepolcro primo assoluto nel concorso nazionale della Banca d’Italia Inventiamo una banconota

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto Comprensivo di Sansepolcro si è classificato al primo posto nel concorso nazionale della Banca d’Italia intitolato “Inventiamo una banconota”. La competizione ha coinvolto diverse scuole provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di stimolare la creatività degli studenti nel settore della progettazione e dell’educazione finanziaria. La premiazione si è svolta recentemente, con una cerimonia ufficiale a cui hanno partecipato rappresentanti della banca centrale e del ministero dell’istruzione.

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Arezzo, 16 maggio 2026 –  L’Istituto Comprensivo di Sansepolcro primo assoluto nel concorso nazionale della Banca d'Italia “Inventiamo una banconota” Si chiama Armonie in movimento il bozzetto con cui l’Istituto Comprensivo di Sansepolcro si è classificato al primo posto nel Premio nazionale Inventiamo una banconota, indetto da Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il tema scelto per il Premio, giunto ormai alla sua tredicesima edizione, era “La nuova faccia dell’euro: identità, natura e cultura per il futuro” ed ha visto la partecipazione di 965 scuole, compresi 12 istituti scolastici italiani all’estero. La prima fase di selezione si è svolta a livello decentrato, per aggregati regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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