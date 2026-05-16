Ambiente la balena di plastica riciclata arriva nelle scuole dell' Agrigentino

Da agrigentonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La grande scultura del progetto "Balena" approda nelle scuole del versante occidentale della provincia di Agrigento grazie alla Srr Ato Agrigento ovest, che continua a distinguersi per un impegno costante nella sensibilizzazione alla raccolta differenziata, al riciclo e alla cultura della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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