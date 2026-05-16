Ambiente la balena di plastica riciclata arriva nelle scuole dell' Agrigentino

La grande scultura del progetto "Balena" approda nelle scuole del versante occidentale della provincia di Agrigento grazie alla Srr Ato Agrigento ovest, che continua a distinguersi per un impegno costante nella sensibilizzazione alla raccolta differenziata, al riciclo e alla cultura della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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