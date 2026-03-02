Pieghevoli interattivi e incontri nelle scuole per insegnare il rispetto delle regole a bordo dei bus
L'Atap ha iniziato una collaborazione con il liceo artistico “Enrico Galvani” di Cordenons e la parrocchia Beato Odorico di Pordenone. Sono stati realizzati pieghevoli interattivi e organizzati incontri nelle scuole per insegnare ai giovani il rispetto delle regole sui mezzi pubblici. L’obiettivo è promuovere comportamenti responsabili a bordo dei bus.
L'Atap ha avviato di recente una collaborazione insieme al liceo artistico “Enrico Galvani” di Cordenons e alla parrocchia Beato Odorico di Pordenone per incentivare comportamenti responsabili sui mezzi pubblici. Da questo sodalizio è nato “Sicurezza ad ogni viaggio, protezione ad ogni passo”. Un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Carabinieri nelle scuole del Comasco prima delle vacanze: incontri sulla “cultura della legalità” con 750 studentiI carabinieri del comando provinciale di Como hanno intensificato, negli ultimi giorni prima della pausa natalizia, gli incontri nelle scuole...
Promuovi l’energia rinnovabile e lo studio delle STEM tramite attività e giochi interattivi gratuiti con la piattaforma “In classe con Bioenerys”. Per docenti delle scuole primarieLa piattaforma gratuita In classe con Bioenerys supporta i docenti della primaria nel promuovere l’energia rinnovabile attraverso la didattica...