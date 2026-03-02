Pieghevoli interattivi e incontri nelle scuole per insegnare il rispetto delle regole a bordo dei bus

L'Atap ha iniziato una collaborazione con il liceo artistico “Enrico Galvani” di Cordenons e la parrocchia Beato Odorico di Pordenone. Sono stati realizzati pieghevoli interattivi e organizzati incontri nelle scuole per insegnare ai giovani il rispetto delle regole sui mezzi pubblici. L’obiettivo è promuovere comportamenti responsabili a bordo dei bus.