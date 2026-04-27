Laboratori per bambini al museo archeologico La Civitella di Chieti

Domenica 3 maggio, il museo archeologico La Civitella di Chieti ospiterà due laboratori dedicati ai bambini e alle loro famiglie, organizzati dall'associazione culturale Mnemosyne. L'iniziativa prevede attività pratiche e creative pensate per coinvolgere i più piccoli, offrendo un'occasione di scoperta e intrattenimento nel contesto del patrimonio archeologico della struttura. L'ingresso è aperto a tutte le famiglie interessate a partecipare a queste esperienze didattiche.

Doppio laboratorio per famiglie, domenica 3 maggio, al museo archeologico La Civitella di Chieti, a cura dell'associazione culturale Mnemosyne. Alle ore 10.30, appuntamento dedicato ai bambini dai 2 ai 5 anni con “Ikebana nell'orto”: attraverso il gioco e la lettura di albi illustrati tematici.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate “Dall'argilla al vaso”, laboratorio per bambini al museo La Civitella di ChietiSi chiama “Dall'argilla al vaso” il laboratorio per bambini organizzato dall'associazione Mnemosyne domenica 19 aprile, alle ore 17, al museo... "Disseminazioni": laboratori per bambini e ragazzi al Museo archeologico di PontecagnanoServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Sabato 28 marzo iniziano al Museo archeologico nazionale di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Cosa fare dal 21 al 26 aprile 2026 in Abruzzo eventi per bambini e adulti; Pane onde e fave in Valle a Civitella Casanova buon cibo, escursione e laboratorio; Eventi per bambini e adulti in Abruzzo cosa fare e cosa vedere il 18 e 19 aprile 2026; 25 aprile e 1 maggio in Fortezza a Civitella del Tronto con le visite guidate. Dall'argilla al vaso, laboratorio per bambini al museo La Civitella di ChietiSi chiama Dall'argilla al vaso il laboratorio per bambini organizzato dall'associazione Mnemosyne domenica 19 aprile, alle ore 17, al museo archeologico La Civitella di Chieti. Un'occasione per ... chietitoday.it Taleggio Latini appena arrivato da Piccola Salumeria Enocacioteca Katia Di Sipio via Ravizza 28 zona Civitella #chieti #abruzzo grazie Msurizio Rullo fidato spacciatore di bontà - facebook.com facebook