Nasce la Fondazione Anlu | la presentazione al Museo Campano

Il 9 maggio alle ore 18 si terrà al Museo Campano di Capua la presentazione della Fondazione Anlu, un nuovo ente dedicato alla prevenzione, alla ricerca oncologica e genetica, all'inclusione sociale e alla lotta contro la violenza sulle donne. L'evento prevede anche una raccolta benefica, con l’obiettivo di sostenere le attività e i progetti promossi dalla fondazione. La cerimonia si svolgerà in un contesto pubblico e sarà aperta ai partecipanti.

Nasce la Fondazione Anlu: l’iniziativa, che promuove le attività di prevenzione, ricerca oncologica e genetica, inclusione sociale e lotta alla violenza sulle donne, sarà presentata sabato 9 maggio alle ore 18 presso il Museo Campano di Capua nel corso di un evento di beneficenza con raccolta.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate “La città narrata”, al Museo Campano la storia prende forma con la visita immersivaDomenica prossima, 19 aprile dalle 10 alle 12, al Museo Campano la storia non si limiterà a essere raccontata ma prenderà forma, voce, presenza con... Appuntamento dedicato alla poesia al Museo CampanoUn appuntamento dedicato alla poesia, alla riflessione interiore e alla crescita personale quello in programma domenica 1° marzo alle ore 10 presso... Approfondimenti e contenuti Nasce la Fondazione ANLU: solidarietà, prevenzione e ricerca al centro dell’iniziativaSarà presentata ufficialmente sabato 9 maggio alle ore 18 presso il Museo Campano di Capua la Fondazione ANLU, una nuova realtà impegnata nella prevenzione, nella ricerca oncologica e genetica, nell’i ... casertaweb.com Prevenzione e inclusione, nasce la Fondazione ANLUNasce la Fondazione ANLU: l’iniziativa, che promuove le attività di prevenzione, ricerca oncologica e genetica, inclusione sociale e lotta alla violenza sulle ... napolivillage.com