Gocce d’amore per sostenere la vita successo per la presentazione della Fondazione Anlu | raccolti a favore dell’Airc 7000 euro

La presentazione della Fondazione Anlu ha riscosso grande successo, attirando numerosi partecipanti e portando a una raccolta di circa 7000 euro. L’evento ha visto coinvolgimento di molte persone, che hanno deciso di contribuire alla causa attraverso le donazioni. I fondi raccolti saranno destinati all’Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro. La quota di denaro donata rappresenta un risultato tangibile dell’adesione della comunità all’iniziativa.

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