Un secolo di artigianato italiano intraprende un nuovo percorso globale — STI Group completa l’acquisizione dello storico marchio milanese di sartoria su misura Genesis Source

Il 20 maggio 2026, STI Group ha annunciato di aver concluso l’acquisizione di Genesis Source, marchio di alta sartoria su misura con sede a Milano. La società di Singapore ha completato la transazione con il marchio italiano, che vanta oltre un secolo di attività nel settore. L’operazione si inserisce in un percorso di espansione internazionale per Genesis Source, che mantiene la propria sede storica e il proprio nome. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli finanziari dell’accordo.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 20 maggio 2026 – Singapore Time Innovation Investment Holding Group (“STI Group”) ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Genesis Source, un marchio di alta sartoria su misura con oltre un secolo di storia con sede a Milano, Italia. Con un’eredità di 101 anni, questa casa di sartoria artigianale entra ora in una nuova fase di sviluppo globale, al crocevia tra tradizione e futuro. Genesis Source rappresenta un simbolo dell’eccellenza italiana nella sartoria su misura di alta gamma. Il fondatore, Gavino Scano, nacque in Sardegna, Italia, nel 1901. Dopo aver iniziato il suo apprendistato all’età di 12 anni nella sua città natale, si trasferì a Milano per perfezionare la propria arte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Un secolo di artigianato italiano intraprende un nuovo percorso globale — STI Group completa l’acquisizione dello storico marchio milanese di sartoria su misura Genesis Source ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sartoria Napoletana e Indicazioni Geografiche: al via il percorso per il riconoscimento del marchio di tutelaLa sartoria napoletana è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia millenaria. Endometriosi, all’Asst Bergamo Ovest un nuovo percorso di cura con terapie su misuraAttivato un Ambulatorio di Endometriosi e Dolore Pelvico Cronico che offre un percorso diagnostico-terapeutico strutturato, focalizzato anche sul...