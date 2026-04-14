Sartoria Napoletana e Indicazioni Geografiche | al via il percorso per il riconoscimento del marchio di tutela

Lunedì 20 aprile alle ore 10 si terrà un incontro dedicato al percorso per il riconoscimento del marchio di tutela per la sartoria napoletana e le sue indicazioni geografiche. L’obiettivo è ottenere una certificazione ufficiale che tutela le produzioni locali e valorizza le tradizioni artigianali della regione. La discussione coinvolgerà rappresentanti del settore e delle istituzioni, pronti a definire le prossime fasi del procedimento.

La sartoria napoletana è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia millenaria. Lunedì 20 aprile, alle ore 10.30, presso la Sala Nassirya del Consiglio Regionale della Campania (Isola F13), si terrà il convegno: “Sartoria Napoletana e Indicazioni Geografiche: tutela, valorizzazione e opportunità”. L’evento, organizzato da Le Mani di Napoli e Casartigiani, nasce dalla proposta di Damiano Annunziato, Vicepresidente di OriGIn, con un obiettivo chiaro e ambizioso: avviare l’iter per il riconoscimento di un’ Indicazione Geografica (IG) dedicata alla sartoria napoletana, garantendo un’etichetta di tutela che salvaguardi il lavoro artigianale e il legame indissolubile con il territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Napoli il convegno "Sartoria Napoletana e Indicazioni Geografiche: tutela, valorizzazione e opportunità"La sartoria napoletana è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia millenaria.

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