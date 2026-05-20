Nell’ambito calcistico si registra un ritorno che suscita attenzione, con il tecnico e la squadra coinvolti che si preparano a incontrarsi di nuovo. La sfida più recente in trasferta si è svolta alla fine dello scorso anno, quando i tifosi della Curva Fiesole hanno espresso un forte disappunto nei confronti dell’allenatore durante la partita. Da allora, non si sono verificati incontri ufficiali tra le due parti, e il rapporto tra le due realtà continua a essere oggetto di discussione.

L’ultima in casa dello scorso anno fu la partita nella quale la Curva Fiesole lo scaricò in modo definitivo. "Palladino-Pradè accoppiata perdente. Sparite per il bene della nostra gente". L’allora Fiorentina di Raffaele Palladino giocò e vinse 3-2 contro il Bologna, poi all’ultima giornata strappò a Udine una qualificazione in Conference che sembrava impossibile. Pochi giorni dopo arrivarono le dimissioni del tecnico campano, che venerdì sera tornerà per la prima volta da avversario al Franchi. Mai amato fino in fondo nonostante i 65 punti finali, l’impressione è che possa essere accolto con indifferenza. Ai tifosi viola è sempre piaciuto poco il suo essere molto più risultatista che giochista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un ritorno tutto da seguire. Palladino e Firenze. Un feeling mai nato

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