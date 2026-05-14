Svezia addio al digitale a scuola | Ritorno a carta e penna per salvare i cervelli Pellai | Esempio da seguire

Nell’anno scolastico in corso, una scuola svedese ha deciso di eliminare l’uso di dispositivi digitali tra gli studenti, tornando a strumenti tradizionali come carta e penna. La decisione è stata presa con l’obiettivo di tutelare le capacità cognitive e la concentrazione degli studenti. Questa scelta ha suscitato commenti di esperti e insegnanti, alcuni dei quali la considerano un esempio da seguire per ridurre la dipendenza dalla tecnologia.

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