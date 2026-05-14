Svezia addio al digitale a scuola | Ritorno a carta e penna per salvare i cervelli Pellai | Esempio da seguire
Nell’anno scolastico in corso, una scuola svedese ha deciso di eliminare l’uso di dispositivi digitali tra gli studenti, tornando a strumenti tradizionali come carta e penna. La decisione è stata presa con l’obiettivo di tutelare le capacità cognitive e la concentrazione degli studenti. Questa scelta ha suscitato commenti di esperti e insegnanti, alcuni dei quali la considerano un esempio da seguire per ridurre la dipendenza dalla tecnologia.
L’anno scolastico in Svezia è contraddistinto da un cambiamento epocale: l’assenza di dispositivi digitali che per anni avevano popolato i banchi. Il Paese scandinavo, che era stato tra i pionieri della tecnologia in classe, sta ora compiendo un’inversione di rotta decisa e progressiva. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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